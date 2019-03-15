شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الكوميديا Isn't It Romantic يحقق 45 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرومانسية الكوميدى Isn't It Romantic الذى طرح تزامنا مع عيد الحب يوم 14 فبراير الماضى، إيرادات وصلت إلى 45 مليون دولار أمريكى، في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم Isn't It Romantic من بطولة ريبيل ويلسون، بريانكا شوبرا، بيتي جيلبين، ليام هيمسورث، توم اليس، آدم ديفاين، الإيمان لوجان، شيرلى رودريجيز، يوجينيا كوزمينا، جاكلين هونوليك، براندون سكوت جونز، دوريس مكارثى.

الفيلم يدور حول امرأة شابة محبطة عاطفية ولكنها تجد نفسها بسبب ظروف غامضة محاصرة داخل كوميديا رومانسية، الفيلم من إخراج تود ستراوس شولسون، ومن تأليف ايرين كارديلو، دانا فوكس، كاتي سيلبرمان، ايرين كارديلو.

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