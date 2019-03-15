الأحد.. مسرحا "الطليعة والعرائس" يعودان للأضواء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن مسرحي الطليعة والقاهرة للعرائس، بالعتبة، ينيران من جديد الأحد المقبل؛ بعد انتهاء أعمال الصيانة لهما.

يأتي ذلك بعد زيارة مختار الثلاثاء الماضي، للمسرحين؛ للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة واشتراطات الحماية المدنية.

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ويعود مسرح القاهرة للعرائس بعرض "سنوحي" من تأليف محمد أمين عبد الصمد وإخراج عيد مسعد في السادسة والنصف، بينما يعمل مسرح الطليعة بقاعتيه.

وتفتتح على قاعة زكي طليمات عرض شباك مكسور من تأليف رشا عبد المنعم وإخراج شادي الدالي، في التاسعة مساءً، بينما يفتتح عرض "الانتظار" من تأليف صلاح الحاج وإخراج حمادة شوشة في السابعة مساء على قاعة صلاح عبدالصبور.

وأوضح "مختار"، في بيان، أن إعادة افتتاح المسرحين بعد الصيانة برعاية واهتمام وزارة الثقافة وعلى رأسها الدكتورة إيناس عبدالدايم، حتى تنتهي أعمال الصيانة خاصة الحماية المدنية؛ ليصبح المسرح مستعدًا لاستقبال جمهوره من جديد.