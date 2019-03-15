ستيفاني صليبا في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة ستيفاني صليبا، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام جلسة تصوير جديدة لها. وظهرت ستيفاني في الصور بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها. يُذكر أن الفنانة ستيفاني صليبا، شاركت رمضان الماضي في مسلسل "فوق السحاب"، من بطولة هاني سلامة، وإبراهيم نصر، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج روؤف عبد العزيز.

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