علي بوراك جيلان يلخص لـ"الخليج 365" تجربته في "الحب الأعمى" ويكشف عن ممثله المفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 04:30 صباحاً - عُرف الممثل الشاب التركي علي بوراك جيلان بـ "طوفان" في مسلسل "الحب الأعمى"، في واحد من أكثر المسلسلات شهرةً في تركيا والعالم العربي، فالمسلسل رومانسي درامي، يدور حول قصة حب كمال (بوراك أوزجيفيت) ونيهان (نسليهان أتاغول)، كمال شاب من عائلة بسيطة، ونيهان من عائلة غنية، وقعا في حب بعضهما، لكنّ عائلتها رفضت تلك العلاقة ، بخاصة بسبب حب أمير الجنوني لها، أما طوفان فهو رجل أمير الأول، الذي يساعده في الأعمال المظلمة، يستطيع تفرقة كمال ونيهان لمدة خمس سنوات، ويعود كمال من العمل بالخارج رجلًا قويًّا ناجحًا، صاحب نفوذ، ويحارب أمير لكي يحصل على حبيبته، كما يحاول أن يتخلص من عمل أمير الأسود.

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الخليج 365 التركية التقت بـ علي خلال تكريمه أمس في بيروت في مهرجان كريستال آوارد"، وكانت هذه الدردشة السريعة معه:



*كيف تنظر إلى شعبيتك في العالم العربي؟

-لا أقيسها من خلال الجغرافيا أو أيّ بلد معيّن، بل أنظر إليها من خلال طريقة تعامل الناس معي، وهذا الأمر لمسته كثيرًا في لبنان وفي عدد من البلدان العربية".

وعن تجربته في "الحب الأعمى" اختصرها علي في كلمة، وهي: "من خلال تجربتي والأصداء التي أتلقاها حول هذا المسلسل، موجود في بيروت وفي هذا التكريم" .



*من هم الممثلون الأتراك القريبون من علي ؟

-(يضحك) سأُبقي جوابي دبلوماسيًّا ولن أختار، ولكن هناك عدد لا يستهان به من الممثلين الموهوبين، وكل شخص لديه شيء معيّن. وتابع: "تربطني علاقة جيدة مع الجميع، ولكن كشخصية أفضّل كينان أميرزالي بطل مسلسل "إيزال".



*ما جديد علي على صعيد الأعمال الدرامية؟

-لديّ عودة قريبة إلى الشاشات عبر مسلسل جديد ، ولا يمكن الكشف عنه لأنه سيكون بمثابة مفاجأة للجميع. وبتاريخ 29 مارس-آذار الجاري هناك فيلم تركي_إيراني سيكون في الصالات السينمائية.



*ما الكلمات التي تعرفها من اللغة العربية ؟

-(يضحك) الملاك كي يعيش لازملو جناح ..وهو قول يحبه علي، وكان قد حفظه عن ظهر قلب ويردّده كثيرًا.

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