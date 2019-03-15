بالصور: الأمير تشارلز منبهر بجمال الملكة ليتيزيا.. ويقبّل يدها بطريقة “غريبة”!

سافرت الملكة الإسبانية ليتيزيا إلى لندن، لحضور افتتاح أول معرض بريطاني للرسام الإسباني خواكين سورولا إي باستيدا، في المتحف الوطني برفقة الأمير تشارلز.

ويشمل معرض Sorolla: Master of Spanish Light أكثر من 60 عملاً فنيًا تغطي المسيرة المهنية الكاملة للفنان، وسيتم افتتاحه للعامة في 18 مارس، وتعد هذه هي الزيارة الرسمية الثامنة للملكة الإسبانية إلى المملكة المتحدة.

ولهذه الزيارة السريعة، اختارت الملكة التي تشتهر بأناقتها البسيطة فستانًا أنيقًا مطبعًا بالأزهار بألوان مختلفة، جاء مصنوعًا من الساتان مع ياقة دائرية وأكمام فرنسية، وقصة التوب الضيق وتنورة ميدي واسعة، كما جاء بخلفية خضراء مزينة بالزهور باللون الأزرق الداكن والمرجاني.

ونسقت الملكة إطلالتها مع زوج من الكعب المدبب باللون الأزرق الداكن، من توقيع نينا ريتشي، وحملت حقيبة يد من الساتان باللون نفسه من فيليبي فاريلا.

واختارت الملكة تصفيفة شعر أنيقة، كما ارتدت زوجا من الأقراط على شكل خاتم مرصع بحجر الزبرجد من بولغاري، وهي هدية حصلت عليها من علامة المجوهرات الفاخرة بمناسبة ولادة ابنتها الأميرة ليونور.

وبدا الأمير تشارلز منبهرا بجمال ليتيزيا، حيث بيّنت الصور مدى اهتمامه بها خلال الجولة، كما حرص على تقبيل يدها فور وصولها، بطريقة “غريبة” ربما!