شاهد.. نجوم عرب وعالميون في حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي

افتتحت في أبوظبي، مساء الخميس، النسخة رقم 15 من الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، وسط حضور رسمي كبير وبمشاركة هي الأكبر في تاريخ المنافسات.

ويشارك في الأولمبياد الخاص الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من مارس الجاري، أكثر من 190دولة و7500 رياضي.

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والعروض التي يؤديها نجوم عالميون، يشهدها أكثر من 40 ألف متفرج من المدرجات، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.

وشهد الحفل الذي انطلق في مدينة زايد الرياضية إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة.