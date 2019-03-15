كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 03:51 صباحاً -
بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس- الجمعة إطلاق صاروخين من نوع فجر ٧٥ كلم، من غزة باتجاه تل أبيب، قصفت إسرائيل عدة مواقع لحركة حماس في غزة. كما شنت غارات على ميناء خان يونس.
واستهدفت نحو 20 غارة شنت في وقت متأخر من ليل الخميس ميناء قيد الإنشاء وموقعاً عسكريا لحماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن دمار كبير أحدثته الغارات الجوية الإسرائيلية.
وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب الخميس في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ الحرب التي دارت رحاها في القطاع عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.