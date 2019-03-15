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غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 15 مارس 2019 03:51 صباحاً -

بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الخميس- الجمعة إطلاق صاروخين من نوع فجر ٧٥ كلم، من غزة باتجاه تل أبيب، قصفت إسرائيل عدة مواقع لحركة حماس في غزة. كما شنت غارات على ميناء خان يونس.

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واستهدفت نحو 20 غارة شنت في وقت متأخر من ليل الخميس ميناء قيد الإنشاء وموقعاً عسكريا لحماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن دمار كبير أحدثته الغارات الجوية الإسرائيلية.

 

وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب الخميس في أول هجوم من نوعه على المنطقة منذ الحرب التي دارت رحاها في القطاع عام 2014.

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