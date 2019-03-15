شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تقدم حفل "ماريمبا" بالأوبرا 4 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلاً موسيقيًا، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، 4 أبريل المقبل فى تمام الساعة 8:00م، وتبلغ سعر التذكرة 100 جنيه.

يذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز التحقت بمعهد كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة درست العزف على الآلات الموسيقية وتخرجت عام 1997 وانضمت إلى فرقة الموسيقار عمر خيرت ولقيت حفاوة وترحاب شديد جماهيريًا ثم كونت فرقتها الموسيقية وقدمت الكثير من الحفلات وقامت بجولات فنية ناجحة بمختلف بلدان العالم أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" لبراعتها فى العزف على مختلف الآلات الإيقاعية فى وقت واحد.