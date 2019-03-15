نيكول كيدمان تبدأ تصوير "The Undoing" في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
بدأت النجمة الأسترالية العالمية، نيكول كيدمان، تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "The Undoing" أمس الخميس، بمدينة نيويورك الأمريكية.
تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول معالجة نفسية تعيش في مدينة نيويورك الأمريكية، تبدأ في محاولة نشر أولي رواياتها الأدبية، ويشاركها البطولة كلاً من هيو جرانت، نوح جوب، ليلي ريب، دونالد ساثرلاند، وماريا ديزيا.
وتواصل نيكول كيدمان تصوير عدد من البطولات التليفزيونية والسينمائية، وانتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها "The Goldfinch"، المقرر طرحه أكتوبر المقبل، بجانب مشاركتها في مسلسل "The Expatriates" والذي لم يعلن موعد طرحه تجاريًا حتى الآن.
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