عادل إمام "صفر" وفيفي عبده جنيه ونصف.. أجور الفنانين قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت الفنانة فيفي عبده، خلال لقائها ببرنامج "المشهد"، على قناة "بي بي سي" مع الإعلامية الإعلامية جيزال خوري، إن أول أجر في حياتها كان جنيهًا ونصف، أخذت هي جنيهًا وأعطت الطبال ربع جنيه وعازف الأوكرديون ربع جنيه.

فيديو فيفي عبده

وبمناسبة حديث فيفي عبده عن أجرها نرصد لكم أجور الفنانين في بدايتهم الفنية:

عادل إمام

قال الفنان الكبير عادل إمام في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني إنه بدأ حياته من الصفر، وهذا ليس تعبيرًا مجازيًا، لأنه عمل في الكثير من الأعمال المسرحية لكي يلفت الأنظار له.

وظهر عادل إمام في مسرحية "ثورة قرية" وكان يردد جملة وحيدة "حلاوة عسليه بمليم الوقية"، وشارك في أعمال مجانًا لأجل أن يثبت موهبته وكفاءته، ونال شهرة جيدة بعد تألقه في مسرحية "سري جدًا" مع فؤاد المهندس وشويكار، وحين فكر فريد شوقي في إنتاج رواية "أنا وهو وهي" والتي كان يلعب فيها عادل إمام دور السكرتير الذي يردد "بلد بتاعت شهادات صحيح" تعاقد مع عادل إمام لأداء نفس الدور في السينما مقابل 50 جنيهًا، وصرح عادل إمام أنه توقع أن يكون العقد 250 جنيهًا.

محمود حميدة

قال الفنان محمود حميدة، إن أجره عن فيلم "الإمبراطور" كان 2000 جنيه فقط، بعد الضرائب وخصم قيمة اشتراك نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف حميدة، خلال لقائه ببرنامج "صالون أنوشكا"، المذاع على فضائية dmc: لما كان حد يسألني عن أجري في الفيلم كنت أقول أنا وأحمد زكي 102 ألف، لأن أحمد زكي كان بياخد 100 ألف وأنا 2000".

محمود حميدة - الإمبراطور

سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر، في لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة dmc.، مع الإعلامي أسامة كمال، إنها ظهرت في أول دور لها كومبارس صامت، في سهرة تليفزيونية، مع الفنان عبد الله غيث، أثناء دراستها بمعهد السينما العالي، وحصلت وقتها على 10 جنيهات نظير اشتراكها في السهرة.

سوسن بدر تحكي عن بدايتها الفنية

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محمد هنيدي

خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، صرح الفنان محمد هنيدي بأن الفنان فريد شوقي وقع معه عقد أول أدواره الدرامية، في مسلسل "البخيل وأنا" عام 1991 بمبلغ 750 جنيهًا، ووصف: "المبلغ ده بالنسبة ليا كان رهيب وفاتحة خير عليا".

هنيدي - صاحبة السعادة

مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين خلال برنامج "100 سؤال"، المذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، أنها حصلت على 21 ألف جنيه عن أول عمل لها فى فيلم "رحلة حب".

مي عز الدين

حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد خلال لقائه في برنامج "صالون أنوشكا" أنه حصل على 500 جنيه نظير ظهوره ككومبارس في فيلم "خيانة مشروعة" للمخرج خالد يوسف.

أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة في برنامج "صالون أنوشكا" إنه بدأ حياته الفنية بأجر 150 جنيهًا فقط.

بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد، ببرنامج "بوضوح" الذي قدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، إنه ظلم نفسه كثيرًا بسبب العمل في المسرح وعدم التركيز على الفنون الأخرى، وأضاف أن أول أجر تقاضاه كان 750 جنيها سنة 1997، نظير دور بعمل مسرحي عرض لمدة 15 يومًا على مسرح الهناجر.

بيومي فؤاد