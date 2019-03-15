بسبب نجل مجدى كامل.. شريف منير يبكي على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء جدازي:

دخل الفنان شريف منير، في نوبة بكاء على الهواء خلال تقديمه برنامج "أنا وبنتي" في حلقة أمس التي استضاف فيها الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد.

وحكى مجدى كامل، عن حالة نجله أحمد، الذي وُلد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح أنه زرع في نجله عادل الحب تجاه شقيقه أحمد منذ الصغر.

وتعرض أحمد مجدي كامل، لوعكة صحية، وتحسن، ولكنه أصيب بإعياء صباح الاثنين الماضي، وقرر الأطباء نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت الفنانة مها أحمد صورة لنجلها أحمد، وطالبت جمهورها بالدعاء له.