بالفيديو| فيفي عبده: لم أخترع الرقص وهو فن يجب احترامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة فيفي عبده إنها لم تعرف قصة فيلم "الرسالة"، لكن بعدما شاهدته قالت: "المخرج الكبير مصطفى العقاد حببني في السينما بعد الفيلم ده".

وأضافت فيفي عبده -خلال لقائها في برنامج "المشهد" على قناة "بي بي سي" مع الإعلامية جيزال خوري- أنها كانت راقصة مشهورة ولكن لم يكن يعرفها أحد كممثلة مشيرة إلى أنها دخلت مجال التمثيل لكي يعرف الناس ملامحها.

وتابعت أن الجانب الإنساني في تحية كاريوكا يتغلب على كونها فنانة وراقصة وأنها تعلمت منها الكثير، لافتة إلى أن تحية كاريوكا كانت تحب رقصها، وكانت تقول إن فيفي عبده خليفتي في الرقص، موضحة أنها لم تخترع فن الرقص وإنما خرجت للدنيا فوجدته فنًا مزدهرًا ويجب أن يتم احترامه.

يُذكر أن الفنانة فيفي عبده تشارك في مسلسل "ياسمينا" بطولة حورية فرغلي، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.