بالفيديو| فيفي عبده: "خطفت الأضواء من مايكل جاكسون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قالت الفنانة فيفي عبده إنها تلقت دعوة لحضور مهرجان كان في إحدى السنوات كراقصة شرقية.
وأضافت فيفي عبده خلال لقائها في برنامج "المشهد" المعروض على قناة "بي بي سي" مع الإعلامية جيزال خوري، أنها ارتدت في المهرجان زي كليوباترا، فخطفت الأنظار من نجوم المهرجان وكان على رأسهم مايكل جاكسون، موضحة أنها استلهمت الفكرة من تحية كاريوكا التي ذهبت لمهرجان كان بالزي الشعبي. وقالت: "إليزابيث تايلور وسيلفستر ستالوني وأنتوني كوين سلموا عليا، وإليزابيث تايلور كلمتني عن تأديتها لدور كليوباترا".
يُذكر أن الفنانة فيفي عبده تشارك في مسلسل " ياسمينا" بطولة حورية فرغلي، وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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