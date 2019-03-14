فيديو وصور| 5 ملايين مشاهدة للإعلان الرسمي لـ "Avengers: Endgame"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "Marvel" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الأخير من سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame" ترويجاً واستعداداً لطرحه تجارياً نهاية شهر أبريل المقبل بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي، كما طرحت البوستر الرسمي للفيلم عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطى الإعلان الدعائي حاجز الـ5 مليون مشاهدة خلال ساعتين فقط من طرحه، وسط توقعات بالمزيد من المشاهدات خلال الساعات القليلة المقبلة، وأظهر الإعلان الاتحاد الأخير لفريق المنتقمون في مواجهتهم الأخيرة أمام العملاق ثانوس بعدما أباد نصف سكان كوكب الأرض بأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" والذي تم عرضه تجارياً العام الماضي، وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ2 مليار دولار.

ويُعد فيلم "Avengers: Endgame" نهاية سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers" والتي أنتج أول أجزائها عام 2012، مروراً بالجزء الثاني بعنوان "Avengers: Age of Ultron" عام 2015، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود، منهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسن، جوش برولين، كريس هيمسورث، بول رود، برادلي كوبر، وبرلي لارسون.