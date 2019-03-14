قبل وليد منصور.. نجوم أصيبوا بخلع في الكتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تواجد المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، صباح اليوم الخميس، في أحد المستشفيات، بعد إصابته بخلع في كتفه الأيمن، وبعد تلقيه العلاج، نصح الأطباء وليد بالراحة لمدة أسبوع، قبل أن يعود لممارسة عمله.

وليد منصور لم يكن أول نجوم الوسط الفني إصابة بخلع في الكتف، فالقائمة طويلة نرصدها لكم في التقرير التالي:

أحمد عزمي

أصيب الفنان المصري أحمد عزمي بخلع في كتفه الأيسر أثناء تصويره أحد المشاهد الخطرة في فيلمه "وش سجون".

إصابة عزمي حدثت أثناء تصويره مشهد محاولة انتحار وهو يقفز من الدور الثاني من منزله، ما استوجب توقفه عن التصوير لمدة أسبوع كامل، حيث أمره الأطباء بالراحة التامة.

طارق عبدالعزيز

كشف الفنان طارق عبدالعزيز، عن إصابته بخلع في الكتف، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "رحيم".

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عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو يعلن به إصابته أثناء تصوير دوره في فيلم "حملة فرعون".

وكتب عمرو في تعليقه على الفيديو: "الحمد لله على كل حال إصابة في مفصل الكتف أثناء التدريب على مشاهد عنيفة جدًا في "حملة فرعون" دعواتكم".

تامر عبدالمنعم

تعرض الفنان تامر عبدالمنعم إلى حادث بدراجته البخارية حيث اصطدم بسيارة بالجيزة.

ارتداء "عبدالمنعم" للخوذة، أنقذته من الموت المحقق، ونُقل إلى المستشفى حيث تبين إصابته بخلع بالكتف وانزلاق بالظهر وبعض السحجات والإصابات في أماكن متفرقة من الجسد.

ووقع الحادث بعد خروج "عبدالمنعم" من أحد المطاعم حيث كان يتناول العشاء مع صديقه إيهاب طلعت الذي كان يسير بسيارته خلفه، وهو من تولى نقله سريعًا إلى المستشفى.