"Avengers: Endgame" وتوني ستارك يتصدران تويتر مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

بعد طرح شركة "Marvel" الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الأخير من سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame" تصدر عنوان الفيلم وأحد أبطاله "توني ستارك" قائمة تريند مصر وذلك بعد ساعات من طرح الإعلان الدعائي عبر القناة الرسمية لشركة "Marvel" على "يوتيوب".

وتخطى الإعلان الدعائي حاجز الـ5 مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحه، وسط توقعات بالمزيد من المشاهدات خلال الساعات القليلة المقبلة، وأظهر الإعلان الاتحاد الأخير لفريق المنتقمون في مواجهتهم الأخيرة أمام العملاق ثانوس بعدما أباد نصف سكان كوكب الأرض بأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" والذي تم عرضه تجارياً العام الماضي، وتخطت إيراداته العالمية حاجز الـ2 مليار دولار.

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ويُعد فيلم "Avengers: Endgame" هو نهاية سلسلة الأبطال الخارقين "Avengers" والذي أُنتج أولى أجزائها عام 2012، مروراً بالجزء الثاني بعنوان "Avengers: Age of Ultron" عام 2015، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم هوليوود، منهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسن، جوش برولين، كريس هيمسورث، بول رود، برادلي كوبر، وبرلي لارسون.