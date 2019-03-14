بطلة "Game of Thrones" ترسل رسالة خاصة لمتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشرت النجمة العالمية، إميليا كلارك، بطلة مسلسل الفانتازيا "Game of Thrones" فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، داعبت خلاله جمهورها ومتابعيها على طريقتها الخاصة، حيث قامت عن طريق حواجبها بإرسال رسالة خاصة وهي أنها تدعو محبي المسلسل الشهير بحضور العرض الخاص للموسم الثامن والأخير من المسلسل.

وعلقت إميليا على الفيديو قائلة "أدعوكم لحضور العرض الخاص للموسم الثامن من المسلسل، وفرصة لمقابلة فريق عمل المسلسل والذين سيتواجدون بالعرض وتوقيع الأوتوجرافات والتقاط الصور التذكارية"، ولاقى الفيديو استحسان الملايين من متابعي إميليا كلارك خلال ساعات من نشره.

واشتهرت إميليا كلارك بحركة الحواجب خلال إحدى حلقات برنامج التوك شو الشهير "The Graham Norton Show" والذي يقدمه الإعلامي الإيرلندي، جراهام ووكر، وأثناء فقرة ما بالحلقة قامت إميليا بتحدي خاص من نوعه وهو اللعب بحواجبها، والتي أثارت بها دهشة الجمهور.

وطرحت "HBO" الشركة المنتجة للمسلسل، الإعلان الدعائي الرسمي للمسلسل خلال الأيام القليلة الماضية استعداداً لبدء عرض أولى حلقات الموسم الثامن والأخير منتصف شهر إبريل المقبل، وسط وعود من فريق العمل بالعديد من المفاجآت للجمهور، إلى جانب توقعات بتحقيق الموسم الأخير نسب مشاهدة ستتخطى أي نسب مشاهدة للمواسم السبع السابقة.

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