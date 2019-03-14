شاهد.. لحظة وصول هند صبري لإذاعة "نجوم إف إم"

طرحت المذيعة إنجي علي فيديو للحظة وصول النجمة هند صبري لإذاعة راديو "نجوم أف إم"، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن المذيعة و الإعلامية إنجي علي شاركت سابقاٌ في بطولة فيلم "بث مباشر"، و تدور جميع أحداث الفيلم فى ليلة واحدة، حول فارس، و هو ضابط موقوف عن العمل يتورط فى أحداث تتزايد طوال الليلة التي

تقع فيها أحداث الفيلم، و تتزايد الورطة بظهور شخصية فى الفيلم يقوم بتصوير الأحداث التي يتورط فيها البطل لايف، و من ثم بثها مباشرة على السوشيال ميديا و القنوات، و تنجح في تحقيق نسبة مشاهدة عالية جدا، و تكشف أحداث الفيلم طريقة تعامل فارس مع قضايا الفساد التييتورط فيها، والتي تكشف عن تورط مسئولين ورجال أعمال، إلى أن يقوم البطل بتسليم نفسه للداخلية، لتحدث المظاهرة الكبرى بوقوف الشعب بجوار البطل، و الفيلم من تأليف طارق رمضان، و إخراج مرقس عادل، و بطولة كل من سامح حسين، أيمن منصور، مصطفي عباس، طاهر أبو ليلة، محسن منصور، ياسر الطوبجي، سامية الطرابلسي، أحمد حلاوة، مراد مكرم، شريف مدكور.