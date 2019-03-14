شاهد.. لحظة وصول هند صبري لإذاعة "نجوم إف إم"

طرحت المذيعة إنجي علي فيديو للحظة وصول النجمة هند صبري لإذاعة راديو "نجوم أف إم"، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن المذيعة و الإعلامية إنجي علي شاركت سابقاٌ في بطولة فيلم "بث مباشر"، و تدور جميع أحداث الفيلم فى ليلة واحدة، حول فارس، و هو ضابط موقوف عن العمل يتورط فى أحداث تتزايد طوال الليلة التيتقع فيها أحداث الفيلم، و تتزايد الورطة بظهور شخصية فى الفيلم يقوم بتصوير الأحداث التي يتورط فيها البطل لايف، و من ثم بثها مباشرة على السوشيال ميديا و القنوات، و تنجح في تحقيق نسبة مشاهدة عالية جدا، و تكشف أحداث الفيلم طريقة تعامل فارس مع قضايا الفساد التي
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