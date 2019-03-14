بالفيديو.. تعرف علي موعد طرح أحدث أغاني كايروكي

كشفت كايروكي باند عن موعد طرح أحدث أغنياتها بعنوان "أبناء البطة السوداء"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقررطرحها يوم الجمعة الموافق 22 مارس الجاري.
يذكر أن كايروكي باند تستعد لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في
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