بالفيديو.. تعرف علي موعد طرح أحدث أغاني كايروكي

كشفت كايروكي باند عن موعد طرح أحدث أغنياتها بعنوان "أبناء البطة السوداء"، و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و من المقرر

طرحها يوم الجمعة الموافق 22 مارس الجاري.

يذكر أن كايروكي باند تستعد لإحياء حفل غنائي، يوم الجمعة 5 أبريل المقبل، في

حديقة البرج بمدينة دبي الإماراتية، كما تشاركها في الحفل كل من "مسار إجباري"، "السبعة و أربعين"، "المربع"، "مشروع ليلى".