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نقل وليد منصور إلى المستشفى خلال تصوير كازبلانكا

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أصيب اليوم، المنتج وليد منصور بخلع في كتفه الأيمن، و ذلك أثناء تصويره فيلم "كازابلانكا"، حيث نقل إلي مستشفى السعودي الألماني، كما نصحه الأطباء بالرحلة لمدة أسبوع، و

فيلم كازابلانكا من بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، باسل خياط، عمرو عبد الجليل، خالد إرجنتش، إياد نصار،
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دلال عبد العزيز، جيهان خليل، لبلبة، مي حسين، محمود البزاوي، و هو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي.

 

يذكر أن المنتج وليد منصور نظم مؤخرا حفل الميجا ستار الهضبة  عمرو دياب بمدينة السادس من أكتوبر في جامعة مصر.

 

 

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