نقل وليد منصور إلى المستشفى خلال تصوير كازبلانكا

أصيب اليوم، المنتج وليد منصور بخلع في كتفه الأيمن، و ذلك أثناء تصويره فيلم "كازابلانكا"، حيث نقل إلي مستشفى السعودي الألماني، كما نصحه الأطباء بالرحلة لمدة أسبوع، وفيلم كازابلانكا من بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، باسل خياط، عمرو عبد الجليل، خالد إرجنتش، إياد نصار،
يذكر أن المنتج وليد منصور نظم مؤخرا حفل الميجا ستار الهضبة عمرو دياب بمدينة السادس من أكتوبر في جامعة مصر.
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