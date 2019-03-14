نقل وليد منصور إلى المستشفى خلال تصوير كازبلانكا

أصيب اليوم، المنتج وليد منصور بخلع في كتفه الأيمن، و ذلك أثناء تصويره فيلم "كازابلانكا"، حيث نقل إلي مستشفى السعودي الألماني، كما نصحه الأطباء بالرحلة لمدة أسبوع، و

فيلم كازابلانكا من بطولة كل من أمير كرارة، غادة عادل، أحمد داش، باسل خياط، عمرو عبد الجليل، خالد إرجنتش، إياد نصار،دلال عبد العزيز، جيهان خليل، لبلبة، مي حسين، محمود البزاوي، و هو من تأليف هشام هلال، و إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن المنتج وليد منصور نظم مؤخرا حفل الميجا ستار الهضبة عمرو دياب بمدينة السادس من أكتوبر في جامعة مصر.