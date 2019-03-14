شاهد.. شريف دسوقي يكشف كواليس لمس أكتاف

نشر الفنان شريف دسوقي صورة جديدة له برفقة عدد من طاقم عمل مسلسل "لمس أكتاف"، من كواليس التصوير، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق دسوقي علي الصورة قائلًا: "غاية الامتاع أنك تقف أمام.. أسطوره فى التمثيل النجم فتحى عبد الوهاب.. النجم مجدى فكرى.. لمس اكتاف رمضان 2019.. العبقرى حسين المنياوى.. المؤلف الكبير

هانى سرحان".





جدير بالذكر أن مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يشارك ضمن موسم دراما رمضان 2019، ويدور حول المواطن أدهم الذي يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة رغبة في عيش حياة آمنة مستقرة، يتم مطاردته من عصابات ورجال المافيا.