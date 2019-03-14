شاهد.. تحالف أسما منير وولاء الشريف ضد محمود حجازي

شاركت الإعلامية أسما شريف منير، زوجة الفنان محمود حجازي، متابعيها بصورة تجمعها بالفنانة ولاء الشريف، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت علي الصورة مازحة، فقالت: "ده انا امنتك علي الراجل و سيباهولك عاطفي من الجزء الاول.. انت هتسكتي علي الحال المايل ده لحد امتي.. ده حتي بطل يحكيلي انا كمان البنت سلمي دي مش سهله و هتجرجر الراجل هو احنا ايه هفأ.. شكلنا كده ملناش غير بعض يا حبيبتي قومي جهزي شنطتك احنا هنسبلوا البيت.. خلي سلمي تسمعه و تنفعه بقي". امتي.. ده حتي بطل يحكيلي انا كمان البنت سلمي دي مش سهله و هتجرجر الراجل هو احنا ايه هفأ.. شكلنا كده ملناش غير بعض يا حبيبتي قومي جهزي شنطتك احنا هنسبلوا البيت.. خلي سلمي تسمعه و تنفعه بقي". وتابعت: " نسيت اقولك حاجه انا بحبك اوي يا زينة ولا يهمك"، وكانت أسما قد دونت علي الصورة علي سبيل المزاح عبارة "مرات طارق ومرات محمود حجازي".



جدير بالذكر أن محمود حجازي وولاء الشريف يقومان بدور البطوله مسلسل "أبو العروسة"، ويؤديان شخصيات طارق وزينه وهما زوجان تجمعهما قصة حب كبيرة وتنتهي بالزواج، إلا أنهما يواجهان في الجزء الثاني من المسلسل المشكلات التي تغير من مجري الأحداث.

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