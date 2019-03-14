إدوارد يكشف موعد ظهوره في "القاهرة اليوم"

كشف النجم إدوارد عن موعد ظهوره في برنامج القاهرة اليوم، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "راجعين تاني الليلة الساعة 9:30 علي قناة اليوم و حلقة جديدة من القاهرة اليوم مع نانسي مجدي"، و من المقرر أن يستضيف مخرج فيلم "the crew" إسلام رسمي، كما يساضيف أيضاٌ

الفنانة بسنت النبراوي، وحديث خاص عن مشوارها في عالم الفن وخطواتها المستقبلية و آخر أعمالها

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يذكر أن الفنان إدوارد يشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، و تدور قصته حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و

تسافر من الصعيد إلى هناك، وتنطلق الأحداث في إطار من الرومانسية، و هو بطولة كل من ياسمين صبري، مها أبو عوف، وفاء عامر، أحمد حلاوة، إسلام جمال، جمال عبد الناصر، أحمد حاتم، دنيا المصري، نهال عنبر، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمود الجندي، سارة نخلة، و من تأليف محمد عبد المعطي، و إخراج أحمد سمير فرج

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