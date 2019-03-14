إدوارد يكشف موعد ظهوره في "القاهرة اليوم"

كشف النجم إدوارد عن موعد ظهوره في برنامج القاهرة اليوم، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتباٌ: "راجعين تاني الليلة الساعة 9:30 علي قناة اليوم و حلقة جديدة من القاهرة اليوم مع نانسي مجدي"، و من المقرر أن يستضيف مخرج فيلم "the crew" إسلام رسمي، كما يساضيف أيضاٌالفنانة بسنت النبراوي، وحديث خاص عن مشوارها في عالم الفن وخطواتها المستقبلية و آخر أعمالها.
يذكر أن الفنان إدوارد يشارك في بطولة مسلسل "حكايتي"، و تدور قصته حول فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها، وتدخل في خلافات مع عائلة والدته و
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