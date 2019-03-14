كفرناحوم.. الأربعاء المقبل في مصر

تبدأ دور العرض المصرية بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس، عرض الفيلم اللبناني "كفرناحوم" للمخرجة نادين لبكي، بعد منافسته على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، فبراير الماضي.



يشار إلي أن فيلم "كفرناحوم" للمخرجة "نادين لبكي" يصور الرحلة المُضنية التي يخوضها "زين"، الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من عُمره، في ضواحي بيروت والأحداث التي توصله إلى الهرب من ذويه المهمليّن ومقاضاته لهما لأنهما منحاه الحياة.



وكان "كفرناحوم" قد فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في عرضه العالمي الأول، كما حصد ـ23 جائزة من أصل 25 مشاركة للفيلم في المهرجانات الدولية. وقد نال إعجاب جمهور مهرجان كان الذي صفق له لأكثر من 15 دقيقة، وتكللت رحلة الفيلم بترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، لتحقق نادين لبكي إنجازًا مهمًا بكونها أول امرأة عربية

تحصد ترشيحًا للأوسكار في هذه الفئة.

حقق "كفرناحوم" أصداءً واسعة عربيًا وعالميًا ونال استحسان النقاد هو تجسيد مذهل يخطف الأنفاس لعالم الأطفال المهمشين الذين خذلهم النظام، بحسب ما عبرت عنه "لبكي" بنفسها في مقابلات عدّة، ففي جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وبسبب تزايد عدم الاستقرار في عدد من البلدان المختلفة، يُحرم الملايين من الأشخاص من حقوقهم الأساسية لإعالة ورعاية أنفسهم.



استمرت عملية تصوير الفيلم 6 أشهر تلت 3 أعوام من الأبحاث التي جرت حول أشخاص حقيقيين يواجهون الصراعات نفسها ولديهم الخلفية ذاتها لشخصيات الفيلم، ما دفع المخرجة "لبكي" إلى استخدام ممثلين غير محترفين، فأنتج ذلك مشروعاً مذهلاً أثنى عليه النقاد

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أجمعين وأثار اهتمام الصحافة وشخصيات وسائل الإعلام حول العالم.

فبتغريدة تشيد بالأداء المؤثر للممثليّن غير المحترفين "زين الرفيع"، و"تريجور بنقوله"، كتبت "أوبرا وينفري" قائلة: "هذان الصبيّان محيّران ومثيران جداً للاهتمام على الشاشة، ويستحقان منحهما الوقت لمشاهدة قصّتهما على الشاشة".



بعد عام تقريباً على عرضه للمرة الأولى في مهرجان "كان"، استحق فيلم "كفرناحوم" ترشيحات رفيعة المستوى بما فيها جائزة "غولدن غلوب" عن فئة أفضل فيلم أجنبي، وجوائز "بافتا"، وجوائز "سيزار" عن فئة أفضل فيلم دولي، بالإضافة إلى شهادات تقدير مميزة في حفل جوائز اختيار النقاد.



وتعليقًا على إطلاق الفيلم على المستوى الإقليمي، قال ماريو حداد الابن، رئيس شركة "أمبير إنترتاينمنت" : "نفتخر بكوننا جزء من هذه المغامرة الرائعة إلى جانب نادين والمنتج خالد مزنّر، فـكفرناحوم هو أكثر من مجرد فيلم، وانما رحلة سينمائية ستذهل الجماهير كلها في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع بقوله "نحن ممتنون جداً لـنادين لتصويرها مسألة حقوق الأطفال في لبنان بدقة وصدق، ونفتخر بأن نكون الصوت الذي ينشر هذه الرسالة في صالات السينما في منطقة الشرق الأوسط".