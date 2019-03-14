شيرين وليلى عز العرب وتامر فرج.. ضيوف عالم المرأة فى يوم واحد بساقية الصاوي

تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى، فى شهر المرأة لتنظيم يوم "عالم المرأة فى يوم واحد"، وذلك يوم السبت الموافق 16 مارس، والذى يترافق مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية.

تحتفل الساقية بالمرأة بيوم كامل مليء بالفاعليات المختلفة والندوات التثقيفية وغيرها، وضيوف الشرف لهذا اليوم الفنانتان القديرتان شيرين وليلى عز العرب، والفنان تامر فرج.



يبدأ الجزء الأول من اليوم من الساعة الثامنة

صباحًا وحتى الثالثة مساءً، و يتضمن جولة نسائية بالعجل ومن بعدها تتوالى عروض خاصة بالمرأة فقط كالزومبا والاستعراضات الهندية والفلامنكو وغيرها.

أما الجزء الثانى من اليوم والذى سيستمر حتى الثامنة مساءً فسيشمل عقد عدة ندوات فى مجالات الصحة والجمال والإتيكيت والتغذية السليمة والموضة، بالإضافة لأستضافة كابتن

إيمان سليمان، بالتعاون مع فريق "يلا عجلة" والحديث عن أهمية قيادة العجل كبديل لوسائل المواصلات، ود. هبة مشالى أستاذ دكتور أمراض جلدية بالقصر، والمفاجأة جلسة عن التغذية لإسلام إدريس الشهير بـ "سفاح الفات"، واستقبال مجموعة من رائدات الأعمال فى مجالات مختلفة.

جدير بالذكر أن اليوم سيشهد معرض تسوق مفتوح لمنتجات الأعمال اليدوية والأغذية والاكسسوارات ومنتجات البشرة والشعر وديكور المنازل ومشغولات يدوية ومستحضرات تجميل وملابس أيضًا، كما سيتم تنظيم مسابقات وفقرات سحب على جوائز قيمة.