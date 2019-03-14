ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية علاقة سيرين عبد النور وتيم حسن بدأت تتعرض للشائعات إتهام سما المصري بالفسق والفجور بسبب هذه الصورة وهي تردّ برسالة نارية خاص وبالفيديو- ميشال أبو سليمان :شكران مرتجى وهشام حداد أساءا فهمي وهذا رأيي ببرنامج عادل كرم بعد أن حرقت خادمتها حتى الموت.. المحكمة تنظر بحكم إعدام طليقة سعد الصغير! شاهدوا جمال زينة ولادة إبنة نانسي عجرم "ليا"- بالصور والفيديو بعد أيمن زيدان .. قتلوا قصي خولي فردّ عليهم كم هو سعر فستان ميغان ماركل الأبيض الذي شغل نقاد الموضة؟‎ المزيد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: هل وقع الخلاف بين تيم حسن وسيرين عبد النور؟ وسما المصري متهمة بالفسق والفجورسمر سامي..... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.