وأخيرا أمل كلوني بعيدا عن ساحة الانتقادات.. من أنقذها؟

ميرنا وليد - بيروت - خلال حضورها مأدبة عشاء في قصر باكنغهام، برفقة زوجها النجم الأميركي جورج كلوني، لفتتنا إطلالة المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية "أمل علم الدين".

على الرغم من أن البعض يعتبر كلوني واحدة من أكثر السيدات أناقة في العالم، إلاّ أنني لم أر هذا يوماً، ولكن هذه المرة لفتتني إطلالتها الكلاسيكية.

ارتدت كلوني فستاناً أنيقاً اختارته من مجموعة "جان لويس شيرر" لربيع 2007.

والحركة اللافتة أكثر هي الـ Cape غير المتماثل ويتسلل إلى أسفل الذراع الأيمن، بالإضافة إلى زخرفة ذهبية على الذراع الأيسر، ونسقت على الإطلالة حقيبة يد "ميتاليك".

واعتمدت كلوني تسريحة شعر أنيقة بتموجات ناعمة منسدلة مع جمع جزء من جانب واحد. أما المكياج، فكنت أفضّل لو اعتمدت على طريقة أفضل، فكان بحاجة إلى "مزج" بطريقة أرتب.