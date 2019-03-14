إبنة فيفي عبده وملابسها ليست من شأنكم فاتركوها بحالها

ميرنا وليد - بيروت - في الفترة الاخيرة كثرت الانتقادات الموجهة الى ابنة الراقصة المصرية فيفي عبده وذلك بسبب ارتدائها جامبسوت ضيق على جسمها. وعلى الرغم من اننا في الايام العادية نرى فنانات ترتدين ثياباً أجرأ من ذلك الا ان صورتها تحولت الى "أمر مشين" بالنسبة لبعض المتطرفين الذين علقوا بطريقة مسيئة عليها. لكن ما علاقة القراء بثياب ابنة فيفي عبده وما تأثيره على مسيرة كل منهما؟ الاطلالات واللباس ذوق عام قد نختلف فيه الا انه لا علاقة لأي كان به في حال لم يتخط الخطوط الحمراء!

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