كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منذر رياحنة يودع صناع مسلسل "ماذا لو" بكلمات مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت أسرة المسلسل الخليجى "ماذا لو"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل بانتهاء التصوير والدخول في مرحلة المونتاج ، وكتب الفنان الأردنى منذر رياحنة أحد أبطال العمل على حسابه عبر تويتر بعض الكلمات المؤثرة، حيث قال :"بفضل الله تم الانتهاء من تصوير مسلسل ماذا لو بمشاركة ألمع النجوم الخليجية وإن شاءا لله اللقاء في رمضان..شكر كبير لكل فرد ترك لمسة كبيرة أو صغيرة بهذا العمل..شكرا للجمهور العربي المتواجد في الكويت غمرتموني بمحبتكم و ألف شكرا للكويت بلد العز الكرم الثقافة والرقى".

مسلسل "ماذا لو"، دراما اجتماعية خليجية يشارك فى بطولتها المطربة التونسية لطيفة، والفنان الأدرنى منذر رياحنة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين العرب والخليجيين.