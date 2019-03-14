سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل تعرّضها لمحاولة اغتيال في الخرطوم

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كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن محاولة اغتيالها في الخرطوم أثناء مشاركتها بمهرجان السينما قبل خمس سنوات.
وقالت فواخرجي، خلال استضافتها ببرنامج "حفلة 11" إنها كانت مدعوة للتكريم، وفوجئت وقتها بحراسة أمنية مشددة، وأخبرها رجال الأمن بوجود مخطط لاغتيالها على يد شخص سوري، والمفاجأة أنه هو من أبلغ عن المخطط، وتم منع الضيوف من حضور العرض الخاص للفيلم.
وعن خلافها مع أصالة قالت "أنا ما فيه يوم من الأيام كان فيه خلاف شخصي، ممكن تكون أصالة تعدت في الكلام أو عندها طريقة معينة، وفي الآخر الله يسامحها على كل شيء قالته".
وأضافت سلاف: كلنا بنحتاج بعض، وهذا الوقت غير مناسب للخلافات، وكل شيء عدَّى لازم ننساه، وإحنا ولاد اليوم، وقالت: سوريا مثل الأم بتحب كل ولادها مهما كانت طباعهم أو معتقداتهم.
ووجهت سلاف رسالة إلى أصالة وإلى كل السوريين، قالت فيها: أنتم أولاد البلد مع بعض بنقدر نرجع نعمّرها، وأمنا سوريا الآن بحاجة لكل أولادها، ويجب أن ننسى كل شيء قديم وأن نتطلع لبكرة.
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