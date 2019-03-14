ما حقيقة الخلاف بين سيرين عبد النور وتيم حسن كواليس "الهيبة"؟

هل بدأت المشاكل بين سيرين عبد النور وتيم حسن في كواليس تصوير مسلسل "الهيبة"، أم أنّ ما يحكى في هذا الإطار لا يعدو كونه شائعة مصدرها مجهول، وهدفها التشويش على العمل قبل انطلاقه؟

فقد انطلقت قبل أيام أخبار مفادها أنّ سيرين ممتعضة من الطريقة الاستعلائية التي يتعامل بها تيم معها ومع فريق العمل، في سيناريو متكرر لما حصل مع زميلتها نادين نجيم، التي بلغ مشاكلها مع تيم حد أنّ أحدهما لم يعد يصافح الآخر، وانفرط عقد الثنائي بينهما بين نجاحات استمرّت ثلاث سنوات.

وكان الخبر قد انتشر بقوّة، ما دفع بسيرين إلى نفيه، في تغريدة لها على موقع "تويتر" جاء فيها: "الحب يقع بين جبل ونور الهيبة.. والاحترام المتبادل والمحبة بين تيم وسيرين، وقّفوا تلفيق أخبار وكذب".

وكانت الأخبار قد انتشرت، بعد نشر سيرين "ستوري" على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" عن التواضع، ما جعل البعض يفسّر الأمر بأنه لطشة من سيرين لزميلها.

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مصادر أكدت لـ"الجميلة" أن التصوير يجري بصورة طبيعية، وأنّ علاقة الممثلين جيدة، وأن تيم وسيرين اليوم أمام تحدٍ في إنجاح الموسم الثالث، بعد موسمين ناجحين، وأنّهما يتعاونان كفريق واحد وأن العلاقة بينهما على المستوى الشخصي ممتازة.

فمن يحاول التشويش على الهيبة قبل انطلاقه؟ أم أن ما يشاع ليس سوى دعاية للمسلسل الذي يخوض تحدياً صعباً بأن يحقق نفس مستوى نجاح جرأيه الأولين؟