تواصل مسلسل الفضائح.. تصريحات جديدة لخادمة مايكل جاكسون عن الجانب الخفي من حياته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أدلت الخادمة الشخصية السابقة للنجم والمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، والتي تدعى أدريان ماكمانوس، بتصريحات صادمة عن ملك البوب، تخص زوجته ليزا ماري بريسلي.

وأكدت الخادمة أن مايكل جاكسون لم يكن يحب زوجته، وإنما ارتبط بها من باب الطمع لأنها ابنة الفنان المعروف والثري إلفيس بريسلي، حيث كان يطمع بثروة بريسلي وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعماله.

وعن اتهام ويد روبنسون وجيمس سيفشاك للمطرب العالمي الراحل بالإعتداء عليهما حينما كانا طفلين أيدت ماكمانوس كلامهما وقالت: لم يقض ليلة واحدة مع زوجته ليزا واستبعد أن يكونا قد أقاما علاقة جنسية خلال زواجهما.

وشددت خادمة ملك البوب الراحل على أن الطباع الغريبة لجاكسون وإدمان المخدرات تسببا بانهيار العلاقة الزوجية مع زوجته.

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وأكدت أدريان ماكمانوس، على أن جاكسون لم يتوقف خلال زواجه عن إدخال عشرات الأطفال إلى مقر إقامته.

وكان اثنان من ضحايا مايكل جاكسون قد كشفا عن الأفعال المُشينة التي ارتكبها في حقهما في الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان “Leaving Neverland”.

ومن جانبه كشف جيمس سايفتشوك أحد الضحايا، أن مايكل جاكسون ابتاع مزرعة نيفرلاند خصيصًا من أجله، وذلك بعد أقل من عام على لقائهما، فقد كانت عائلته أول الزائرين لهذه المزرعة السحرية التي تضم قاعة سينما، ومدينة ملاهي، وبرك سباحة، وغيرها.

جيمس الذي يبلغ حاليًا من العمر 40 عامًا، أكد أن النجم اعتدى عليه جنسيًا في عشرة مواضع مختلفة من المنزل بشكل يومي، فقد كان يضع مفرش داخل خزانة ملابس كبيرة ويستلقي إلى جانبه مُغلقًا الباب عليهما، ولإبعاد الشبهات انتشرت الأجراس لسماع أصوات القادمين من بعيد.