"مجموعة MBC" تُكرِّم ستيف هارفي في ختام "دبي لينكس"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كرّمت "مجموعة MBC" عرّاب قطاع الترفيه ورجل الأعمال ستيف هارفي، الحاصل على جائزة Emmy Award، باعتباره "المُحاور المُلهِم، وأحد أكثر الشخصيات الاجتماعية تأثيراً حول العالم، وذلك لمساهماته الرائدة وبصمته المميّزة في عالم الترفيه العالمي".



وذلك في ختام فعاليات "مهرجان دبي لينكس" Dubai Lynx 2019، حيث سلّم سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC" جائزة تقدير لـ هارفي واصفاً إياه بـ "القامة الإعلامية الرائدة، وأحد أعلام صناعة الترفيه في العالم." وأضاف: "أن التجارب التي مرّ بها هارفي في حياته الشخصية صقلته وجعلت منه الكوميدي المميّز وأحد أبرز المؤثرين الاجتماعيين في الولايات المتحدة وحول العالم."

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هارفي

من جانبه، شكر ستيف هارفي "مجموعة MBC" على الدعوة والتكريم والجائزة، وقال: "إن تكريمي خارج الولايات المتحدة، وتحديداً في العالم العربي من قبل "مجموعة MBC" الرائدة، هو أمر يشرّفني ويعنيني ويسعدني بحق." علماً أنه حضر خصيصاً من هوليوود إلى دبي، للمشاركة في "MBC Hosts" التي انطلقت أولى ندواتها الحوارية ضمن "مهرجان دبي لينكس" Dubai Lynx 2019 لتستضيف ندوات حوارية مع شخصيات عالمية ومحلية بارزة، صاحبة إنجازات ومساهمات وإضافات قيّمة، وتُحاورها حول فرص قطاعات الأعمال وتحدّياتها.

ولقد أدار علي جـابر، مدير عام قنوات "مجموعة MBC"، الندوة الحوارية الافتتاحية مع ستيف هارفي، فتطرّق معه إلى مواضيع تتعلّق بقطاع الترفيه، وسلّط الضوء على "قوة التلفزيون" ودوره في هذا المجال.