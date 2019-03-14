عمرو سعد يقترب من الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني "بركة"

أوشك النجم عمرو سعد على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد"بركة" لعرضه خلال السباق الرمضاني المقبل بعدما خرج من رمضان الماضي بسبب عدم انتهاء تصويره, ليعود للتصوير منذ أسبوع ولكن بعد تغير المخرج من محمود كريم إلي طارق رفعت.

حيث أسندت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "بركة" مهمة إخراج باقى حلقات المسلسل، إلى المخرج طارق رفعت،بالفعل قام رفعت خلال الأيام الماضية بالتصوير فى أكثر من ديكور.

ويتبقى ما يقرب من أسبوعين على انتهاء تصوير المسلسل، خاصة أن المسلسل تأجل عرضه من العام الماضى، نظرا لضيق الوقت، خاصة أن المسلسل يتضمن تجيهزات وديكورات تحتاج إلى وقت كبير لتجهيزها، وهو ما دفع صناع المسلسل لتأجيله لهذا العام، من أجل خروجه بشكل يليق بالشركة ونجوم العمل.

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج طارق رفعت.

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