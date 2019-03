شكرا لقرائتكم خبر عن هل قرر برادلي كوبر وليدي جاجا العيش معا في منزل واحد؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قرر برادلي كوبر وليدي جاجا العيش معا في منزل واحد ؟ تساؤل تردد بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين عشاق و محبي النجمين ، و قد أكد موقع " جوسيب كوب " أن ما يتردد ما هو إلا شائعة الهدف منها فقط هو إثارة الجدل و ذلك بعد أن تواصل الموقع مع المتحدث باسم جاجا الذي نفي التقارير المنتشرة.

بدأت الشائعة بنشر موقع " OK! Australia " تقريرا يؤكد أن ليدي جاجا قررت أن تبيع منزلها الموجود في ماليبو لأنها تبحث عن منزل ضخم لتعيش فيه مع برادلي كوبر الذي بدأت علاقتهما خلال العمل في فيلم A Is Is Is Born.

و أشار مصدر للموقع إلى أن أصدقاء كوبر و جاجا ليسا مندهشين من أنهم يبحثون عن منزل معا بطريقة سرية" ، حيث بدأت علاقة الثنائي منذ عامين و قررا ان يأخذا خطوات جدية لدعم هذه العلاقة.





Advertisements