هل قرر برادلي كوبر وليدي جاجا العيش معا في منزل واحد؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قرر برادلي كوبر وليدي جاجا العيش معا في منزل واحد ؟ تساؤل تردد بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية بين عشاق و محبي النجمين ، و قد أكد موقع " جوسيب كوب " أن ما يتردد ما هو إلا شائعة الهدف منها فقط هو إثارة الجدل و ذلك بعد أن تواصل الموقع مع المتحدث باسم جاجا الذي نفي التقارير المنتشرة.
بدأت الشائعة بنشر موقع " OK! Australia " تقريرا يؤكد أن ليدي جاجا قررت أن تبيع منزلها الموجود في ماليبو لأنها تبحث عن منزل ضخم لتعيش فيه مع برادلي كوبر الذي بدأت علاقتهما خلال العمل في فيلم A Is Is Is Born.
و أشار مصدر للموقع إلى أن أصدقاء كوبر و جاجا ليسا مندهشين من أنهم يبحثون عن منزل معا بطريقة سرية" ، حيث بدأت علاقة الثنائي منذ عامين و قررا ان يأخذا خطوات جدية لدعم هذه العلاقة.
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