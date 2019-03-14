شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ إيلى فانينج من أمام أحد بوسترات فيلمها الجديد " Teen Spirit" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الممثلة "إيلي فانينج" تشويق متابعيها من خلال نشر صورة لها من أمام أحد بوسترات فيلمها القادم "Teen Spirit"، المقرر طرحه يوم 5 إبريل القادم.



Teen Spirit

الفيلم من بطولة إيلي فانينج، ريبيكا هال، ميلي برادي، إليزابيث بيرنجتون، زلاتكو بوريك، جراي الزيتون، فكتوريا فيث، رويري أوكونور، كلارا روجارد، ومن إخراج وتأليف ماكس مينجيلا.

ويدور الفيلم حول فيوليت مراهقة خجولة تحلم بالهروب من بلدتها الصغيرة ومتابعة شغفها للغناء، وبمساعدة معلمها، تدخل في مسابقة غناء محلية تختبر موهبتها وطموحها.