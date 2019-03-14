شكرا لقرائتكم خبر عن "شباك مكسور وفى الانتظار" فى افتتاح عروض مسرح الطليعة بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مسرح الطليعة عرضين مسرحيين هما "شباك مكسور" و"فى الانتظار"، الأحد المقبل 17 مارس الجارى، بعد الانتهاء من أعمال تطوير المسرح، إذ من المقرر أن تفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم، الخميس.

شادى الدالى مخرج "شباك مكسور"، قال إن العرض يدور حول قصة أسرة مصرية بسيطة تعيش فى منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجة هذا الكسر فى نافذتهم على العالم .



شباك مكسور

Advertisements

" شباك مكسور" تأليف رشا عبد المنعم، بطولة أحمد مختار ، نادية شكرى، مجدى عبيد، وليد أبو ستيت، على كمالو، ربا الشريف، مروى كشك، هند حسام الدين، مروان عزب، ديكور وأزياء وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم ، توزيع موسيقى شريف الوسيمى، إضاءة أبو بكر الشريف، و من إخراج شادى الدالى.



فى الانتظار

"فى الانتظار" تمثيل باسم قناوى، ياسر عزت، فكرى سليم، محمد سعيد، مريم هانى، باسم شريف، رؤية موسيقية شريف مصطفى، كيروجراف عمرو باتريك، ديكور وملابس محمود فؤاد صدقى، إضاءة محمد عبد المحسن، تنفيذ إخراج محمد طارق، رؤية وإخراج حمادة شوشة.