شكرا لقرائتكم خبر عن عروض للأوبرا المصرية بالسعودية ضمن فعاليات موسم الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن المنطقة الشرقية بالسعودية ولأول مرة "الأوبرا المصرية"، ضمن فعاليات "موسم الشرقية" الذي يقام تحت شعار (الشرقية ثقافة وطاقة)، خلال الفترة من اليوم حتي 30 مارس، كأول مواسم السعودية التي أعلن عنها مؤخرًا ضمن برنامج جودة الحياة 2020، الذي يٌعد أحد أهم برامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

ويترقب الجميع بشغف كبير حفل "الأوبرا المصرية" الأول في المنطقة الشرقية، والذي سيقام في معرض الظهران الدولي يومي 22 و23 مارس الجاري، للاستمتاع بأجمل عروض الموسيقى الأصيلة للأوبرا المصرية العريقة، وأحلى المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين المصريين بمشاركة نخبة من أشهر الفنانين والموسيقيين العرب.

وستقدم فرقة الأوبرا المصرية، احتفالية موسيقية كبيرة تعرض خلالها نماذج متميّزة من روائع فن الموسيقى المصرية الراقية، تتضمن أغاني لعمالقة الفن المصري، مثل محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وفريد الأطرش، ونجاة الصغيرة، شادية، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية المشهورين.