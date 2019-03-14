شكرا لقرائتكم خبر عن حب على الشاطئ.. جلسة تصوير جديدة تجمع أحمد الفيشاوى وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الفنان أحمد الفيشاوى وزوجته "ندى كامل"، لجلسة تصوير جديدة، على أحد شواطئ البحر، وعلق عليها من خلال حسابه على "انستجرام" الفيشاوى قائلا: "الحب الحقيقى"، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيه.



احمد الفيشاوى وزوجته

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احمد الفيشاوى وزوجته على شاطئ البحر

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم "122" الذى يشارك فى بطولته محمد لطفى وأحمد داوود و أمينة خليل وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه فى اطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدآ فى مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.