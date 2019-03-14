شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة جمعت عمر الشريف مع مايكل كين قبل 50 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم العالمى مايكل كين بعيد ميلاده بعدما امتلك قطاعا كبيرا من الجمهور على مستوي العالم من مختلف البلدان لما قدمه من مسيرة طويلة توج خلالها بجائزتى أوسكار وغيرها من الجوائز بعيد ميلاده ما جعله أيقونة فى هوليود ومدرسة خاصة فى عالم التمثيل، ولكن ما لا يعلمه كثيرون عن النجم العالمي الذى تخطي الـ 80 من عمره أنه سبق والتقى بنجمنا الراحل عمر الشريف قبل سنوات وتحديدًا عام 1969 قبل خمسين عامًا من الآن فى صورة خلدت هذا اللقاء ونتعرض إلى كواليسها فى السطور التالية.





الصورة جاءت فى حفل استقبال بفندق دورشستر بمدينة لندن التى احتضنت وقتها غالبية نجوم العالم فى التمثيل من الفنانين والفنانات، ليظهر فيها عمر الشريف بعد سنوات من فوز جائزة الجولدن جلوب والترشح للأوسكار بجانب نجوم العالم فى أبهى صورة ممكنة فى زمن خلا من السوشيال ميديا إلا أن مجرد تصدرها الجرائد آنذاك كان بصمة تثبت ما وصل إليه عمر الشريف الذى يحرص النجوم على التودد إليه خاصة أن الصورة وقتها جمعت بجانبهم النجمة العالمية فلوريندا بولكان.

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الوادي-الأخير

العلاقة لم تقتصر بين النجمين كين وعمر الشريف على تلك الصورة وإنما امتدت إلى قيامهما ببطولة فيلم معاً هو "الوادى الأخير" الذى طرح عام 1971 ودارت أحداثه في ألمانيا ببلدة صغيرة بالوادي، وهي البلدة التي تريد العيش في أمان وسلام بعيدًا عن الحرب ومراراته، ولعب فيه عمر الشريف دور جندي من الجنود الذي قرر أن ينأى بنفسه عن الحرب ومرارته ويلجأ إلى العيش في هذه البلدة الصغيرة.