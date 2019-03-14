شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة نادرة لسعد زغلول.. محمد محسن يحتفى بالذكرى المئوية لثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919والتى استلهمت وقودها من شعار الهلال مع الصليب، احتفى المطرب محمد محسن، بتلك الذكرى بصورة نادرة للزعيم سعد زغلول أثناء مخاطبته الجماهير من شرفة منزله بحى المنيرة.

وعلق محمد محسن قائلاً:"صورة نادرة للزعيم سعد زغلول مخاطباً الجماهير من شرفة منزله بالمنيرة عام على ثورة ١٩١٩ ".



المطرب محمد محسن

يذكر أن المطرب محمد محسن قد انتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الحكاية" من كلمات عمرو حسن وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدى، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له حالياً.

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