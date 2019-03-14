حيرت جمهورها.. مادونا تنشر صورها بالحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة العالمية "مادونا" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" ثلاثة صور لها وهي ترتدي الحجاب.

وارتدت مادونا حجابًا أسود اللون، وعلقت على الصورة بتعليقات غامضة زادت من حيرة جمهورها، حيث كتبت على إحدى الصور: "المرأة دائما لديها الوقت للاختيار"، بينما علقت على صورة أخرى قائلة: "قديسة أم مذنبة".

الصور حيرت جمهور مادونا منها من أعتقد أنها ارتدت الحجاب، والبعض الآخر فسر الأمر كجلسة تصوير عادية أحبت مادونا أن تظهر فيها بشكل مختلف، فيما لم تُعلق مادونا على الصورة وتركت جمهورها في حيرة.

وولدت مادونا في 16 أغسطس 1958، وانطلقت في مهنتها كمغنية بوب عام 1981، وحققت شهرة كبيرة في زمن كان يسيطر الذكور على المشهد الموسيقي فيه، وبحلول عام 1991، وصلت أغانيها لقائمة أفضل 10 أغاني 21 مرة، وبحسب مجلة فوربس كانت مادونا أغنى امرأة في العالم عام 2008.