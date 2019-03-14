عن قصة أحمد خالد توفيق.. أسماء أبو اليزيد بالحجاب في "زودياك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من كواليس مسلسل "زودياك". وظهرت أسماء في الصورة بالحجاب، وعلقت عليها: "يمنى من مسلسل زودياك قريبًا". المسلسل من إنتاج شركة فيلم كلينك، ومستوحى من قصة "حظك اليوم" للدكتور أحمد خالد توفيق، وورشة الكتابة تحت إشراف محمد المعتصم وإخراج محمود كامل.

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