صورة نادرة تجمع صلاح السعدني بعادل إمام وسعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد صلاح السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالده الفنان الكبير صلاح السعدني والفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح. وعلق أحمد صلاح السعدني على الصورة بثلاثة قلوب، ونالت الصورة إعجاب متابعي ومحبي النجوم الكبار. يُذكر أن الفنان أحمد صلاح السعدني يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل "زي الشمس" الذي تخرجه المخرجة كاملة أبو ذكرى، وتدور أحداثه حول شقيقتين "ريهام عبد الغفور - دينا الشربيني" تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها.

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