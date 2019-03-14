ما الذي يجمع تامر حسني وأصالة والجسمي مع مطرب «Despacito»؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 07:29 مساءً - تشهد مدينة أبو ظبي الإماراتية اليوم -الخميس- انطلاق فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص لأصحاب الهمم، والتي تُنظَّم للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويشارك عدد من أبرز نجوم العرب والعالم في أداء النشيد الرسمي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 خلال حفل الافتتاح الرسمي للأولمبياد الخاص، حيث يشارك ثلاثة من نجوم الغناء في العالم العربي هم الفنان حسين الجسمي، والفنان تامر حسني، والفنانة أصالة نصري، إلى جانب الفنانة العالمية أفريل لافين، والمغني الشهير لويس فونسي Luis Fonsi صاحب الأغنية الشهيرة «Despacito»



كما يشهد النشيد الرسمي تعاوناً بين عدد من منتجي الموسيقى والنجوم العالميين، ومن ضمنهم جريج ويلز، المنتج الموسيقي الحائز جائزة "غرامي" عن الموسيقى التصويرية لفيلم «The Greatest Showman»، وكوينسي جونز، المنتج المنفذ الفخري الحائز 28 جائزة "غرامي".



يذكر أن فعاليات الأولمبياد الخاص لهذا العام قد سجلت أرقاماً قياسية بمشاركة 200 دولة، وأكثر من 7500 رياضي، وهي المرة الأولى في تاريخ الألعاب العالمية منذ نشأتها عام 1968.



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