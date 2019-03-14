شاهد: لاعب خدع بصرية سعودي يبهر أرابز جوت تالنت.. وهذا ما قاله في أول تعليق له

خطف لاعب الخدع البصرية المقيم في السعودية عبدالله محمد داوود أنظار لجنة Arabs Got Talent، ليجتاز المرحلة الأولى وسط تنافس كبير بين متسابقين من جميع أنحاء العالم. ونال عرضه بأوراق «الكوتشينة»، خلال دقيقتين، إعجاب الحضور. فيما عبر عبدالله عن سعادته، وقال وفقاً لـ “عكاظ” : “منذ صغري وأنا مولع بالخدع البصرية التي أصبحت من أهم وسائل الترفيه.”

مضيفا: “طورت موهبتي، ما أهلني للحصول على المركز الأول في مسابقة الخدع البصرية التي نظمت في بومباي الهندية أخيراً”.

وتابع : «حصلت على إشادات عالمية في ماليزيا ودبي وإندونيسيا بعد تقديم عدة عروض لألعاب خفة اليد والخدع البصرية».

يذكر أن عبدالله يخطط لتقديم عروضه في معظم دول العالم.

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