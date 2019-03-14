بالصور: كيم كارداشيان بطبعة جلد الفهد.. من التونسي وراء هذه الإطلالة؟

دائماً ما تتصدر ما ترتديه فنانة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عناوين الأخبار أينما كانت، فما هي الإطلالة التي كانت محط أنظار الأشخاص، مؤخراً؟

وبينما أن إطلالات طبعة جلد الحيوانات هي صيحةً استمرت منذ الأزمنة القديمة إلى يومنا هذا، ولكن يبدو أن كيم كارداشيان نقلت هذه الطبعة إلى مرحلة جديدة خلال أحدث إطلالة لها.

وخلال الأسبوع الماضي، نشرت كارداشيان مجموعة من الصور على “تويتر” وهي تتزيّن بطبعة جلد الفهد من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها، أثناء تمضية بعض الوقت في باريس.

وتضمنت إطلالتها بدلة قفز بطبعة جلد الفهد، إضافةً إلى معطف، وقفازات، وحذاء برقبة عالية بالطبعة ذاتها.

وكانت إطلالتها من إحدى أعمال مصمم الأزياء الراحل التونسي الأصل، عز الدين عليّة، الذي لطالما تحدّى قوانين الموضة، سعياً وراء الكمال.

وليست هذه المرة الأولى التي ترتدي فيها كارداشيان طبعة جلود الحيوانات، إذ ينعكس حبّها لهذه الطبعات خلال العديد من الصور التي تنشرها بحسابها الرسمي على “إنستغرام”.