طرحت النجمة العالمية سيا أحدث أغنيتها بعنوان "No New Friends"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية سيا طرحت سابقا كليب "Genius"، و كان يشاركها في الغناء كل من مطرب الراب العالمي ليل وين، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 ملايين نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيا تطرح أحدث أغانيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.