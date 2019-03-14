الطليعة و العرائس يستأنفان عروضهما الفنية الأحد المقبل

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قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، ان مسرحي " الطليعة" و " القاهرة للعرائس" بالعتبة يستأنفان عروضهما الفنية من جديد، بعد انتهاء أعمال الصيانة لهما، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ مارس الجاري.
يأتي ذلك بعد الزيارة التي قام بها الفنان إسماعيل مختار أول أمس الثلاثاء للمسرحين للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة و اشتراطات الحماية المدنية كاملة ، ليعود مسرح القاهرة للعرائس بعرض " سنوحي" من تأليف محمد أمين عبد الصمد و اخراج عيد مسعدفي تمام السادسة و النصف.
بينما يعمل مسرح الطليعة بقاعتيه، حيث تفتتح على قاعة زكي طليمات عرض "شباك مكسور " من تأليف رشا عبد المنعم و إخراج شادي الدالي في تمام التاسعة مساءً، بينما يفتتح عرض " الانتظار" من تأليف صلاح الحاج و إخراج حمادة شوشة في تمام السابعة مساءً على قاعة صلاح عبد الصبور.
و أضاف " مختار" ان اعادة افتتاح المسرحين بعد
جدير بالذكر ان مسرح القاهرة للعرائس التابع لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، يسع 350 كرسي، بينما يضم مسرح الطليعة التابعة لفرقة مسرح الطليعة قاعتي عرض، الأولى هي قاعة زكي طليمات، تسع ١٣٠ كرسي، أما القاعة الثانية فهي قاعة صباح عبد الصبور ، و هي قاعة حرة ، تسع من ٦٠ الى ١٠٠ كرسي حسب احتياجات العرض المقدم فيها.
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