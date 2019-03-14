تكريم نجوم الرياضة والفن في مهرجان "سبورتس فيستفال"

انطلق الخميس، مهرجان "سبورتس فيستفال" في نسخته الأولى، بالتعاون بين مدرسة "مينيس" و برعاية مستشفي "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، لتكريم عدد كبير من الأبطال الناشئين الحاصلين على مراكز وألقاب دولية وعربية ومحلية، في مختلف الرياضيات، مثل كرة القدم والسباحة والجودو والاسكواش، وغيرها، لتحفيزهم على استمرارمسيرة الإنجازات التي تعكس صورة مشرفة لوطننا الغالي مصر.
وكرم المهرجان لفيف من كبار الشخصيات العامة والفنانين، ورجال الدولة والتعليم، ومنهم الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس إدارة مستشفي أهل مصر، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر،
وخصص القائمون على المهرجان كافة عائدات الاحتفال، لمصابي حادث محطة المصر الأليم، لصالح صندوق مستشفي "أهل مصر"، لعلاج الحروق بالمجان، لدمج الطلاب في العمل العام، وتعريفهم بأهمية المشاركة المجتمعية.
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